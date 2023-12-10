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В Дубровичах при взрыве на полигоне погиб начальник рязанского СОБРа Алексей Ситников
В 2013 году он окончил Российский государственный гуманитарный университет по специальности «Юриспруденция». С 2007 года проходил службу на различных должностях в органах внутренних дел. В 2022 году в Академии Управления МВД России прошел программу повышения квалификации для руководителей отрядов специального назначения «Гром». Недавно возглавил СОБР Управления Росгвардии по Рязанской области.

В Дубровичах при взрыве на полигоне погиб начальник рязанского СОБРа Алексей Ситников. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Мужчине было 39 лет. Он родился в Костромской области. В 2013 году окончил Российский государственный гуманитарный университет по специальности «Юриспруденция». С 2007 года проходил службу на различных должностях в органах внутренних дел.

В 2022 году в Академии Управления МВД России прошел программу повышения квалификации для руководителей отрядов специального назначения «Гром». Недавно возглавил СОБР Управления Росгвардии по Рязанской области.

Подполковник Ситников неоднократно бывал в командировках на Северном Кавказе, участвовал в сложных и опасных операциях. Указом президента РФ награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка». Также удостоен медалей МВД России «За доблесть в службе», «За боевое содружество».

«Коллеги и сослуживцы отзываются об Алексее Ситникове как о профессионале высочайшего класса и верном товарище, который в трудную минуту всегда приходил на помощь. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Алексея Сергеевича», — говорится в сообщении.

Напомним, инцидент случился в четверг, 7 декабря. Следователи подтвердили гибель росгвардейца при взрыве. Позже сообщили подробности происшествия.