Соскин: Киев уже начал рушиться из-за недостатка внимания властей

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что обрушение метро в Киеве говорит о серьезных негативных процессах.

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что обрушение метро в Киеве говорит о серьезных негативных процессах. Об этом он сообщил в своем YouTube-канале.

По словам Соскина, произошла техногенная катастрофа. Начали рушиться туннели во фрагменте ветки от Лыбедской до Теремков.

«Это полная катастрофа для Киева в условиях зимы», — сказал экс-советник.

Он считает, что власти Киева уделяли недостаточно внимания состоянию метрополитена.

Соскин также заявил, что следует ожидать новых обрушений метро в других местах.

Ранее Соскин сообщил, что Украина вынуждена заключить мир с Россией до нового года.