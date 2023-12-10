Рязанские спасатели провели рейды на водоемах города

Спасатели осмотрели Борковские карьеры, Ореховое озеро и Рюминский пруд. С любителями зимней рыбалки провели профилактические беседы. Каждому рыбаку раздали памятки о правилах поведения на льду, напомнили алгоритм действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Рязанские спасатели провели рейды на водоемах города. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В ведомстве рассказали, что сотрудники управления по делам ГОЧС Рязани провели рейд по городским водоемам. Специалисты отметили, что несмотря на установившуюся холодную погоду, выход на лед по-прежнему представляет опасность, так как толщина покрова еще не достигла необходимых параметров.

Спасатели осмотрели Борковские карьеры, Ореховое озеро и Рюминский пруд. С любителями зимней рыбалки провели профилактические беседы. Каждому рыбаку раздали памятки о правилах поведения на льду, напомнили алгоритм действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

В мэрии отметили, что подобные профилактические мероприятия продолжатся.