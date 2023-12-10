Российская ПВО за сутки сбила 20 украинских БПЛА

Беспилотники уничтожили в районах населенных пунктов Алешки, Новая Каховка, Каиры Херсонской области, Ольшан в ЛНР, Пантелеймоновка, Пески и Трудовское ДНР.

Российская ПВО за сутки сбила 20 украинских БПЛА и шесть снарядов РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны.

Отмечается, что беспилотники уничтожили в районах населенных пунктов Алешки, Новая Каховка, Каиры Херсонской области, Ольшан в ЛНР, Пантелеймоновка, Пески и Трудовское ДНР.

Кроме того, на Донецком направлении «Южная» группировка войск отразила восемь атак штурмовых групп 112-й бригады теробороны.

Также нанесено огневое поражение скоплениям живой силы ВСУ в районах населенных пунктов Артемовское, Красное, Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка и Марьинка ДНР.

Общие потери противника на Донецком направлении составили до 300 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества.

Кроме того, нанесли поражение живой силе 31-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Серебрянка ДНР.

Потери противника на Краснолиманском направлении составили до 50-ти военнослужащих и два автомобиля.