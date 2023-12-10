Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 11
-7°
Втр, 12
-6°
Срд, 13
-7°
ЦБ USD 91.64 -0.93 09/12
ЦБ EUR 98.84 -0.97 09/12
Нал. USD 85 / 99 11/12 07:00
Нал. EUR 95 / 105 11/12 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Проблема в равнодушии. Областной прокурор о помощи и поддержке инвалид...
Накануне Международного Дня инвалидов прокурор Рязанско...
3 декабря 13:55
5 824
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
12 856
Рязанский врач-сурдолог рассказал, можно ли оглохнуть из-за наушников
Врач-сурдолог ОКБ имени Семашко Любовь Кусакина рассказ...
20 ноября 11:37
13 111
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
15 688
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Российская ПВО за сутки сбила 20 украинских БПЛА
Беспилотники уничтожили в районах населенных пунктов Алешки, Новая Каховка, Каиры Херсонской области, Ольшан в ЛНР, Пантелеймоновка, Пески и Трудовское ДНР.

Российская ПВО за сутки сбила 20 украинских БПЛА и шесть снарядов РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны.

Отмечается, что беспилотники уничтожили в районах населенных пунктов Алешки, Новая Каховка, Каиры Херсонской области, Ольшан в ЛНР, Пантелеймоновка, Пески и Трудовское ДНР.

Кроме того, на Донецком направлении «Южная» группировка войск отразила восемь атак штурмовых групп 112-й бригады теробороны.

Также нанесено огневое поражение скоплениям живой силы ВСУ в районах населенных пунктов Артемовское, Красное, Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка и Марьинка ДНР.

Общие потери противника на Донецком направлении составили до 300 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества.

Кроме того, нанесли поражение живой силе 31-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Серебрянка ДНР.

Потери противника на Краснолиманском направлении составили до 50-ти военнослужащих и два автомобиля.