Отца девочки, устроившей стрельбу в брянской гимназии, арестовали на два месяца

Мужчину обвиняют по двум статьям: небрежное хранение оружия и доведение до самоубийства. Ему грозит до 17 лет тюрьмы.

Отца девочки, устроившей стрельбу в брянской гимназии, арестовали на два месяца. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчину обвиняют по двум статьям: небрежное хранение оружия и доведение до самоубийства. Ему грозит до 17 лет тюрьмы.

Помимо этого, под домашний арест посадили замдиректора по хозяйственной части брянской гимназии. Ее обвиняют в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия.

Напомним, 7 декабря восьмиклассница устроила стрельбу в школе. Погибли двое детей, еще пятеро пострадали.