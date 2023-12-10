MWM: Украина пытается вербовать иностранных наемников из-за огромных потерь

Журналисты считают, что продолжительность жизни украинских военных на передовой на участках фронта, где идут наиболее интенсивные сражения, составляет всего четыре часа.

Украина пытается вербовать иностранных наемников из-за огромных потерь среди личного состава на фронте. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.

Журналисты считают, что продолжительность жизни украинских военных на передовой на участках фронта, где идут наиболее интенсивные сражения, составляет всего четыре часа.

В статье отметили, что украинские офицеры говорят о 80-90 процентах смертности среди отправленных на фронт подразделений.