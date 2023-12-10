Минобороны впервые сообщило о применении вертолетов Ка-52М в зоне СВО

В министерстве пояснили, что летчики выполняли боевую задачу по поддержке подразделений Сухопутных войск. Удар наносили по координатам, переданным авиационным наводчиком.

Минобороны впервые сообщило о применении Ка-52М в зоне СВО. Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что вертолеты нанесли удар по позициям ВСУ на Донецком направлении.

«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе ударной группы выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении», — уточнили в ведомстве.

В Минобороны рассказали, что летчики выполняли боевую задачу по поддержке подразделений Сухопутных войск. Удар наносили по координатам авиационного наводчика. В результате атаки российские военные уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ.