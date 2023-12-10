Малков попал в десятку самых медийных губернаторов ЦФО
Среди глав ЦФО в ноябре рязанский губернатор Павел Малков занял 10 место. В общем рейтинге по всем регионам России он находится на 45 месте.
Малков попал в десятку самых медийных губернаторов ЦФО. Рейтинг опубликовали на сайте компании «Медиалогия».
Среди глав ЦФО в ноябре рязанский губернатор Павел Малков занял 10 место. В общем рейтинге по всем регионам России он находится на 45 месте.
Лидерами рейтинга стали: мэр Москвы Сергей Собянин; глава Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.