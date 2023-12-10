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Команда КВН «Айседора Дункан» получила бронзу на Международной лиге КВН 2023 в Минске

Команда КВН «Айседора Дункан» получила бронзу на Международной лиге КВН 2023 в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Финальная игра прошла 9 декабря в Минске. За звание чемпиона боролись 7 команд из Екатеринбурга («Квентин Таранбеков» УрФУ), Ингушетии («Город Магас»), Самары («Клевер» СТАМП), Минска («Сборная Мингаза» УП «Мингаз»), Хабаровска («Автодор») и Самары («Волга» СГСПУ).

Участники представили конкурсные задания: визитку, биатлон и музыкальный номер.

В общем итоге команда РГУ имени Есенина набрала 10,2 балла. Отрыв от второго места («Волги» из Самары) составил 0,3 балла, а от чемпиона — хабаровского «Автодора» — 0,4 балла.

Отмечается, что Международная лига КВН — третья по значению лига Международного Союза КВН после Высшей и Премьер-лиги. Телеверсию игры можно увидеть на белорусском телеканале ОНТ.

«Для нас Международная лига — это место, где можно экспериментировать и копить хороший материал для будущих сезонов. Финал не стал исключением! Мы пробовали новые формы и новые „движки“, смотрели, как это работает на хорошего зрителя», — сказала капитан «Айседоры Дункан» Екатерина Фомина.

Теперь команде от РГУ предстоит выступить на ежегодном международном фестивале в Сочи в январе.