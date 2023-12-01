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Водитель машины, на которой позировал рязанец, оказался несовершеннолетним

Водитель машины, на которой позировал рязанец, оказался несовершеннолетним. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Компанию остановили в четверг, 30 ноября, на перекрестке улицы Новой и Касимовского шоссе. Отмечается, что молодые люди пытались скрыться от сотрудников ГИБДД, после недолгого преследования автомобиль ВАЗ-2115 был остановлен.

Выяснилось, что за рулем машины был 17-летний рязанец. Также был выявлен ряд нарушений, связанный с оформлением автомобиля.

По предварительной информации, несовершеннолетний рязанец недавно купил автомобиль у случайного знакомого.

На нарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях. Он будет привлечен к установленной законом ответственности.

Ранее в Рязани засняли, как молодой человек залез на капот и позировал на фоне полицейских и разбившейся машины.