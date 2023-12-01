В Верховной раде заявили, что контрнаступление ВСУ «захлебнулось»

Контрнаступление украинских войск захлебнулось, теперь Киев вынужден перейти в оборону, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Об этом пишет «RT на русском».

«Это означает, что мы переходим в оборону», — написал политик в Telegram.

Кроме того, Гончаренко признал, что военно-промышленный комплекс России развивается «безумными темпами», а сейчас ресурсы решают все.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.