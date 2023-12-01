В Рязанском районе столкнулись две легковушки

В четверг, 30 ноября, примерно в 18:00, на 508-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Жительница Рязани на «Хендай Крета», по предварительной информации, столкнулась с «Рено Логан».

В результате происшествия водители «Хендай» и «Рено», а также пассажиры второй иномарки в возрасте 29, 52, и 29 лет получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.