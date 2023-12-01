В Рязанском радиоуниверситете завершилась очередная акселерационная программа «Мой стартап»

В Рязанском государственном радиотехническом университете завершилась очередная акселерационная программа «Мой стартап» в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

В ней приняли участие 900 студентов РГРТУ, 427 из них дошли до этапа защиты. С командами работали 52 трекера, было организовано 32 обучающих мероприятия от экспертов в области технологии и инновационной экономики. Привлекались представители института развития промышленности, резиденты Аэрокосмической долины, руководители инновационных компаний.

В итоге комиссии представили 78 проектов, 12 из них стали победителями. Участников приветствовал ректор вуза Владимир Чиркин.

«Программа работает уже второй год, опыт есть, и есть основания говорить, что программа вузу нужна, она является составляющей подготовки студентов, такой, которая невозможна в обычной аудитории, на лекциях и семинарах. Здесь всё динамичнее, сталкиваются студенты и специалисты разных факультетов. А победители смогут построить свою будущую карьеру, в том числе, благодаря акселератору», — отметил он.

Команды представили свои проекты, коротко и доступно описав их суть и практическое применение.

Термоэлектрический преобразователь энергии. Команда создала портативный прибор, способный преобразовывать тепло нагретых тел в электроэнергию. Ожидание: прибор поможет решить проблему отсутствия электроэнергии, к примеру, в турпоходах или подобных условиях. Технология создания тонкоплёночных защитных покрытий с заданными свойствами. Команда придумала решить проблему защиты стеклянной поверхности от влаги и пыли, заявив, что преимуществом изделия на рыке станет простота изготовления и дешевизна. Система помощи при передвижении для слабовидящих людей «Ариадна». Команда разработала устройство, способное определять расстояние при помощи датчиков, осуществлять управление через аудиокоманды, иметь устойчивость к погодным условиям. «Летающая электростанция». Команда разработала устройство, которое поможет беспилотнику увеличить время полёта на 50% за счёт того, что заряжать его будут в процессе полёта над линиями электропередач. «Оптический компас». Команда создала компас, способный с помощью данных о местоположении, местном времени и положению тени определять угловой азимут и использованием технологии машинного зрения. Применять компас можно в сельском хозяйстве, мобильной робототехнике. «Медицинская экзоперчатка с нейроинтерфейсом». Команда разработала перчатку для восстановления мелкой моторики при помощи автоматического выполнения проверенных временем программ реабилитации. Перчатка поможет реабилитироваться без медиков после травм, ранений, болезней. Перчатка будет выполнять запрограммированные движения по известным методикам. Разработка электронных модулей. Команда разработала модули, которые позволит уменьшить время разработки, её сложность и повысить ремонтопригодность модулей. Стартап предлагает импортозамещение существующих на рынке электронных модулей, цена на которые в разы превышает цену предлагаемой разработки. Тросовый радарный уровнемер нового поколения. Команда усовершенствовала существующую отечественную измерительную технику ради оптимизации технологических процессов на производствах разного профиля — в металлургии, в пищевой промышленности. Микропроцессорная система управления БПЛА для исследования местности. Команда разработала систему виртуального тестирования реально существующего мотора самолёта. Проект уже реализуется и рассчитывает получить прибыль в будущем году. Электронная система мониторинга выполнения профессиональных функций «Научись и совершенствуй». Команда разработала устройство, измеряющее биометрию человека во время выполнения упражнения. Особенность системы — многокамерная структура, дающая возможность снимать показания с нескольких человек. «Испытательные стенды цифровых измерительных модулей». Команда разработала данные стенды и предлагает внедрять на производство. Преимуществом разработки явился единый канал связи, который позволит исключить погрешности. Микропроцессорная система моделирования роя дронов в соревновательном режиме. Команда разработала идею переноса роя дрона на беспилотном самолёте в труднодоступные места, где рой дронов сканирует информацию и передает ее на носители в высоком разрешении.

Команды-выпускники акселератора могут подать заявку на участие в очередном конкурсе «Студенческий стартап», который также является частью экосистемы проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства