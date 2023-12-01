В Рязанской области за четыре дня пресекли 75 нарушений миграционного законодательства

В Рязанской области за четыре дня пресекли 75 нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, с начала недели полицейские пресекли в Рязанской области 75 правонарушений миграционного законодательства.

В Рязани и Скопине выявили 3 случая фиктивной постановки на учет 3 граждан Республики Узбекистан. В отношении рязанцев, фиктивно зарегистрировавших у себя дома иностранцев, возбудили уголовные дела.