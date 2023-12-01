В Рязанской области полицейские проведут рейд «Пешеход»

В пятницу, 1 декабря, в Рязанской области полицейские проведут рейд «Пешеход». Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Сотрудники ГИБДД будут патрулировать наиболее оживленные места, где пешеходы часто нарушают правила дорожного движения.

Целью проверки является снижение дорожно-транспортных происшествий.

Правоохранители напоминают:

— ходить по тротуару необходимо по правой стороне;

— при отсутствии тротуара можно идти по обочине;

— при отсутствии обочины можно идти по краю проезжей части навстречу машинам;

— переходить дорогу необходимо по пешеходным переходам;

— при отсутствии переходов в зоне видимости переходить можно на перекрестках по линии тротуаров или обочин, не создавая помех для движения транспорта.