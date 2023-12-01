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В Рязани прошло вручение юбилейной независимой журналистской премии «Легкий стиль»

В пятницу, 1 декабря, в день рождения журналиста Дмитрия Проскурина прошла десятая церемония вручения независимой журналистской премии «Легкий стиль». Генеральным партнером конкурса является «Прио-Внешторгбанк».

Жюри в лице мамы Дмитрия Светланы Проскуриной, автора идеи Леонида Резникова, журналистов Алексея Фролова, Николая Кириллова и Дениса Абракова поздравили всех лауреатов с наградой.

Лауреатами 2023 года стали десять журналистов: Николай Скрипкин в номинации «Особый случай», Наталья Рубцова в номинации «В начале пути», Вадим Михайлов в номинации «Возвращение легенды», Виктория Хатмуллина в номинации «Блог-пост», Владимир Фролов в номинации «Ближе к делу», Кирилл Домников в номинации «Новые кадры», Николай Булычев в номинации «Незабытые имена», Сергей Лазутин в номинации «Дойти до самой сути», Елена Морева в номинации «Спроси с чиновника» и Юрий Матыцин в номинации «Особо художественная гимнастика».

Премия «Легкий стиль» была учреждена в 2014 году в память о рязанском журналисте Дмитрии Проскурине, скончавшемся девять лет назад в возрасте 32 лет.