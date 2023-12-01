В Рязани осудили иностранца за подделку водительского удостоверения

В Рязани осудили иностранца за подделку водительского удостоверения. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в феврале житель республики Узбекистан сделал себе белорусское водительское удостоверение и трудоустроился водителем в «Яндекс Такси». Позже он помог с устройством таксистом еще одному иностранцу, также сделав для него фейковое водительское удостоверение.

Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 480 часов.