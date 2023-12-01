В Рязани на улице Военных автомобилистов сбили человека

В Рязани на улице Военных автомобилистов сбили человека. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщили в группе «Подслушано у водителей Рязани».

«Похоже кого-то сбили на Военных автомобилистов, недалеко от КПП училища», — написано в посте.

На месте работают медики.

Официальных подробностей о происшествии нет.

В региональном ГИБДД рассказали, что в данном ДТП пострадавших не зарегистрировано, проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.