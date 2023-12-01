В Ростовской области изнасиловали и убили пожилую женщину

В Ростовской области изнасиловали и убили пожилую женщину. Об этом пишет Telegram-канал «Плохие новости».

Тело 71-летней Валентины из Таганрога обнаружили без одежды и с серьезными гематомами.

Последний раз женщина созванивалась с родственниками утром 27 ноября, когда находилась на даче. В это же время случилось подтопление из-за шторма, бушевавшего в Черном море. Больше пенсионерка на связь не выходила.

Приехавший зять Валентину в доме не обнаружил. Пропали зимняя куртка и сумка с документами. Вероятно, убитая решила на время потопа уйти в более безопасное место.

Спустя сутки труп со множественными смертельными ранами нашли в другом домике этого же СНТ, в котором кто-то разбил окно.

Проводится проверка.