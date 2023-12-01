В России выросли цены на поездки в такси

В России выросли цены на поездки в такси. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на экспертов «Яндекса».

По данным исследования «Яндекс Такси», в Московской области (включая Москву) средняя стоимость минуты за год выросла на 19 процентов, в Ленинградской области (включая Санкт-Петербург) — на 21 процент, в Новосибирской области — на 24 процента, в Татарстане — на 26 процентов.

Аналитики подчеркнули, что рост цен связан с нехваткой водителей. Отмечается, что нехватка водителей такси составляет 80 000 человек.