В России в 2024 году хотят ввести диспансерное наблюдение за работниками

В России в 2024 году хотят ввести диспансерное наблюдение за работниками. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, в программе с отдельным тарифом ОМС предусмотрена диспансеризация мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья.

Отмечается, что наблюдение на рабочем месте может быть организовано как медицинским подразделением самого работодателя во взаимодействии с близлежащей медицинской организацией, так и путем заключения с медорганизацией соответствующего договора.