В московском аквапарке мигрант приставал к 12-летней девочке

Мигранта обвиняют в домогательствах к шестикласснице в столичном аквапарке. Об этом сообщает «Mash».

Отец 12-летней школьницы обратился в полицию. Заявил, что дочь рассказала, как незнакомый мужчина приставал и трогал ее за ноги, пока та купалась в аквапарке на Голубинской улице.

Сотрудники задержали 34-летнего гражданина Киргизии Фахриддина Арапова. Оказалось, что он приехал в Россию в сентябре и даже не встал на миграционный учет.

За это ему грозит административка, а если подтвердится факт домогательств до 12-летней девочки — до восьми лет колонии.

Возбуждено уголовное дело.