В Иркутской области 11-летний мальчик умер, вдохнув газ из баллончика

11-летний мальчик умер, вдохнув газ из баллончика в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на региональный СК.

«Четверо несовершеннолетних детей, находясь в бане частного дома, вдыхали газ из баллончика. В результате один из мальчиков потерял сознание, после чего его сестра вызвала скорую медицинскую помощь», — уточнили в ведомстве.

В момент ЧП взрослых дома не было. Приехавшие медики госпитализировали ребенка. Его поместили в реанимацию, где он скончался.

Следователи возбудили уголовное дело.