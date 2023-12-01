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В Госдуме предложили сделать бесплатным проезд для детей от 7 до 14 лет

Депутат Госдумы Сергей Леонов направил на заключение правительства России подготовленный законопроект, согласно которому проезд детей в возрасте от 7 до 14 лет на общественном транспорте будет бесплатным. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Отмечается, что на сегодняшний день бесплатный проезд на городском наземном транспорте разрешен детям не старше семи лет.

Как рассказал ТАСС Леонов, дети до 14 лет часто без сопровождения взрослых вынуждены преодолевать пешком большие расстояния.

«Государство обязано сделать все, чтобы обеспечить защиту маленьких граждан. Дети должны всегда находиться в безопасности и под присмотром взрослых. Неважно, где находится ребенок: по пути в школу, в спортивную секцию или в танцевальный кружок», — добавил депутат.

Он также отметил, что бесплатный проезд будет распространяться и на пригородный железнодорожный транспорт.