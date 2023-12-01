В Госдуме предложили привязать вычет за детей к прожиточному минимуму

В Госдуме предложили привязать вычет за детей к прожиточному минимуму. Об этом пишет RT со ссылкой на депутата Ягу Лантратову.

Она предложила рассчитывать сумму налогового вычета за детей, исходя из прожиточного минимума региона. По ее словам, фиксированная сумма — мера бесполезная, так как в каждой области социально-экономическая ситуация отличается.

На данный момент вычет составляет 400 рублей на первого ребенка, 1400 рублей — на второго, 3000 рублей — на третьего и каждого следующего. Он предоставляется каждый месяц до момента, пока доход родителя не превысит 350 тысяч рублей.

Лантратова отметила, что такой вычет теряет полезность в разные социально-экономические периоды.