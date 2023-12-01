Шойгу рассказал о потерях ВСУ за полгода контрнаступления

Шойгу рассказал о потерях ВСУ за полгода контрнаступления. Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы Минобороны РФ, ВСУ за полгода контрнаступления потеряли свыше 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц различного вооружения.

«Тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя», — пояснил Шойгу.

Он также отметил, что российские военные продолжат вести активную оборону в зоне спецоперации и наращивать боевой потенциал с учетом опыта.