Рязанское УМВД предупредило жителей о мошенниках, которые представляются известными в области людьми

Сотрудники УМВД по Рязанской области предупреждают, что в последнее время в регионе распространяется схема мошенничества от имени знакомых или известных людей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Рязанцам стали приходить сообщения в популярных мессенджерах якобы от родственников, знакомых и даже известных в Рязанской области людей с просьбой одолжить некоторую сумму денег на короткий срок или перечислить средства на указанный банковский счет.

В действительности злоумышленники взламывают аккаунты в мессенджерах WhatsApp и Telegram, завладевают учетными записями и от имени владельцев профилей рассылают сообщения.