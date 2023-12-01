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Рязанский Роспотребнадзор предупредил о мошенниках, которые действуют от имени ведомства

Рязанский Роспотребнадзор предупредил о мошенниках, которые действуют от имени ведомства.

По телефону, представляясь руководителями «Консультационного центра», они предупреждают юридические лица и ИП о предстоящей проверке в области защиты прав потребителей, предлагают приобрести различную нормативную литературу, брошюры, документы для уголка потребителя наличие которой, якобы, исключит негативные последствия от «проверки».

В Роспотребнадзоре отметили, что от должностных лиц ведомства не могут поступать предложения подобного характера, а также иные предложения, связанные со сбором денежных средств, а информация о предстоящем контрольном мероприятии не сообщается по телефону или через СМС-сообщения.