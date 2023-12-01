Рязанская область получит дополнительно 35 млн рублей на «умные дороги»

Рязанская область получит дополнительно 35 млн рублей на «умные дороги». Об этом сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы России, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

Он отметил, что комиссией Совфеда по перераспределению бюджетных ассигнований одобрены предложения о направлении в регион дополнительно 35 млн рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем.

В общей сложности, с учетом ранее выделенных средств, на эти цели в 2023 году региону выделили 109 млн рублей.

«Современные вызовы диктуют необходимость использования инноваций, связанных с IT-решениями в дорожной отрасли. Это поможет управлять движением транспорта для повышения безопасности, снижения заторов и эффективности логистики», — сказал Макаров.

Губернатор Павел Малков отметил, что тема использования IT-технологий в транспортной сфере для Рязанского региона, для областного центра более чем актуальна.

«Благодарю федеральный центр за поддержку. Дополнительные средства пойдут на установку светофорного объекта, создание пунктов автоматизированного учета интенсивности дорожного движения, а также метеорологических систем мониторинга погодных условий. Это станет еще одним шагом в работе по усилению мер безопасности на дорогах, и в целом по улучшению организации дорожного движения», — отметил Малков.