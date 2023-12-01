Рязанка пожаловалась на мастера, который сделал ей некачественный микроблейдинг

Рязанка пожаловалась на мастера, который сделал ей некачественный микроблейдинг. Об этом она написала в своем Telegram-канале Lab.Vera.

«Интересная история про микроблейдинг. Делала в конце 2016 года, подруга посоветовала у нас в Рязани „косметолога“ Елену Дадонову. Я родила в 2019, и у меня на него внутри пошла аллергия.», — написала рязанка.

Женщина отметила, что косметолог отвечал на все ее сообщения, но не посмотрел, что было у нее с бровями.

«У меня до сих пор шрамы остались на бровей от ее инструмента. Зачем браться, за что не умеешь делать? Неизвестно», — заключила она.