Рязанцы рассказали, что на протяжении нескольких лет им отключают отопление зимой

Жители дома № 1 на улице Малиновая в селе Дядьково рассказали РЗН. Инфо, что им на протяжении нескольких лет отключают отопление и горячую воду в холодное время года.

В редакцию обратилась жительница дома на улице Малиновая. По ее словам, последние два года люди проводят новогодние праздники без отопления и горячей воды. На протяжении нескольких последних лет воду и тепло отключают на два-три дня. В последний раз горячая вода и отопление в доме пропали на два дня — их не было 26-27 ноября. Управляющая компания «Город комфорта», которая обслуживает дом № 1 на улице Малиновая, по словам рязанки, оправдывается низким давлением в котельной.

В госжилинспекции объяснили, что регулировка котельной происходит в автоматическом режиме. Ее работа регулируется с учетом температуры, уровня давления газа и воды, а также подачи электричества. По данным ведомства, 26 и 27 ноября инспекция наблюдала сбои работы в котельной. Сейчас температура в домах «соответствует установленным нормативам».

По словам инспекции, для того, чтобы котельная не отключалась так часто нужно стабилизировать подачу электричества, холодной воды и газа. Для этого предложили перевести ее в ручной режим.

«Возможно введение дежурства операторов котельной в режиме „сутки через трое“ (не менее четырех квалифицированных специалистов), что приведет к увеличению стоимости, которое можно утвердить только решением общего собрания собственников», — написали в госжилинспекции.

Также в ведомстве рассказали, что обращений из дома № 1 на улице Малиновая по поводу отсутствия отопления или горячей воды в 2023 году не поступало. Только после поступления подобного обращения в инспекцию (гражданин должен будет предъявить документ, удостоверяющий личность), по проблеме будут приняты меры.

В министерстве ТЭК и ЖКХ Рязанской области объяснили, что многоквартирный дом в Дядькове не подключен к центральному отоплению, поэтому теплоснабжение по этому адресу организовывает управляющая компания ООО «Город комфорта».

Попытка позвонить в организацию по номерам, указанным на сайте «Города комфорта», оказалась неудачной. Девушка из диспетчерской попыталась переключить корреспондента на менеджера, который смог бы дать комментарий, но после непродолжительного ожидания менеджер не взял трубку.