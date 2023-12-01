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Рязанцы пожаловались на пробку на Касимовском шоссе

Рязанцы пожаловались на пробку на Касимовском шоссе. Фото в редакцию РЗН. Инфо прислала читательница.

По словам жительницы, она ехала около 40 минут от остановки «Мясокомбината» до остановки «Электросеть».

"Домой с работы пешком быстрее добираться, чем в рязанском транспорте и по рязанским дорогам. Видимо, водители и коммунальщики прислушались к советам минздрава, как избежать переломов в гололед, и решили простимулировать людей пользоваться советом чаще ходить пешком на работу", — заключила рязанка.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», дорожная обстановка оценивается в шесть баллов.