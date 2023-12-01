Рязанцев предупредили о фейковых сообщениях о минировании различных вещей на улице

Рязанцев предупредили о фейковых сообщениях о минировании различных вещей на улице. Об этом сообщает Lenta.ru.

По данным издания, в Рязани по мессенджерам и соцсетям началась рассылка о якобы готовящихся терактах. Неизвестные пишут, что в регионе минируют вещи: кошельки, пачки денег и прочее и оставляют их в общедоступных местах.

В пресс-службе регионального УФСБ рассказали, что такая ложная информация распространяется и в других российских городах.