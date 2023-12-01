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Россию не переизбрали в Совет Международной морской организации ООН

Россию в пятницу, 1 декабря, не переизбрали в Совет Международной морской организации (ИМО) ООН. Об этом сообщило издание «Интерфакс».

Отмечается, что РФ не набрала достаточное количество голосов.

В Совет выбрали 40 стран, включая КНР, США, Великобританию, Грецию, Италию, Японию, Либерию, Норвегию, Панаму, Южную Корею.

Ранее Россию не избрали в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы.

Справка.

ИМО создали в 1948 году с принятием Конвенции о Межправительственной морской консультативной организации. Конвенция вступила в силу 17 марта 1958 года. СССР стал членом ИМО в декабре 1958 года.