Путин заявил о рекордной ожидаемой продолжительности жизни в России

Путин заявил о рекордной ожидаемой продолжительности жизни в России. Его цитирует ТАСС.

По словам президента, по итогам 2023 года средняя продолжительность жизни россиян составит 74 года, что является рекордным показателем для страны.

«Слаженная, ответственная работа правительства, министерства здравоохранения, региональных властей, каждого медицинского работника позволила достичь достойных результатов, первый из которых, конечно же, — рекордная для России ожидаемая продолжительность жизни. По итогам года она составит около 74 лет», — заявил Путин.