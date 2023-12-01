Представители 10 рязанских компаний завершили обучение по программе «Экспортный форсаж»

В Рязани подвели итоги образовательной программы «Экспортный форсаж». Во время нее, представители 10 региональных компаний из различных отраслей экономики освоили шесть образовательных модулей. Вместе со специалистами школы экспорта РЭЦ бизнесмены обсуждали маркетинг, финансы, знакомились с основными нормами международной торговли, изучали особенности таможенных процедур и получали необходимые знания о международных договорах и платежах.

Отметим, что после прохождения обучения компании-участники еще в течение полугода будут получать консультационную поддержку от наставников курса.

После обучения две компании заключили экспортные сделки с партнерами из Казахстана и Узбекистана на общую сумму более 6 млн руб. Также часть организаций активно ведет переговоры по заключению контрактов с Арменией, Белоруссией, ОАЭ.

«Экспорт требует специальных знаний ― как искать потенциальных покупателей и вести переговоры, выстраивать логистику, в какой валюте проводить расчеты, какие пошлины существуют. „Экспортный форсаж“ дает ответы на все вопросы и является, по сути, схемой „под ключ“ по выходу на международные рынки. Все необходимые знания, кейсы и помощь компании всегда могут получить в Центре поддержки экспорта Агентства развития бизнеса. Мы видим успехи, которые достигают экспортеры после обучения, и, конечно, для нас это стимул повторить программу „Экспортный форсаж“ в следующем году», ― сказал директор Агентства развития бизнеса Александр Уланов.

В честь завершения «Экспортного форсажа» всем участникам вручили памятные сертификаты об успешном прохождении программы.

Напомним, акселерационная программа «Экспортный форсаж» разработана Школой экспорта РЭЦ и направлена на реализацию экспортного потенциала компаний. Бесплатное обучение для предприятий проводится по инициативе Центра поддержки экспорта Агентства развития бизнеса в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Оператором программы в регионе выступает бизнес-агентство «Профи Экспорт».