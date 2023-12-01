Politico: в ЕС может разразиться кризис из-за Украины

В ЕС может разразиться кризис из-за Украины. Об этом сообщает издание Politico.

По данным издания, в Евросоюзе назревает кризис из-за Украины, разразиться он может на саммите в Брюсселе 14-15 декабря. Так как в этот день планируется обсуждение начала переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Также на саммите должны будут заключить ключевое бюджетное соглашение, «чтобы бросить бьющейся в конвульсиях военной экономике Киева спасательный круг в виде 50 миллиардов евро».