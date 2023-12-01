Ночью коммунальщики продолжат вывозить снег с улиц Рязани

Ночью коммунальщики продолжат вывозить снег с улиц Рязани. Об этом сообщили на сайте мэрии.

По данным ведомства, в ночь с 1 на 2 декабря вывоз снега будет производиться с парковок на улиц Радищева (от Есенина до Свободы), Циолковского, (в районе детской поликлиники № 2), Гагарина (в районе поликлиники № 6), Пролетарская (от Чапаева до Маяковского).

Днем в субботу, 2 декабря, продолжится вывоз снега с улиц Пожалостина. Об остальных участках уборки и сроках сообщает позже дополнительно.

Мэрия просит водителей не оставлять припаркованные автомобили на указанных улицах, чтобы не мешать проведению уборки.