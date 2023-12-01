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На девяти рязанских улицах отключили холодную воду

На девяти рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщает МП «Водоканал».

Ресурса не будет связи с ремонтными работами на водопроводе по следующим адресам:

  • ул. 10-я Линия, д. с 2 по 50 (четная сторона), д. с 1 по 27;
  • ул. 9-я Линия, д. с 2 по 10 (четная сторона), д. с 1 по 19, д. 3а, д. 14, д. 18, д. 18 корп. 1, д. 18 корп. 2 (Педагогический колледж);
  • ул. Шевченко, д. 95, д. 93 (УФСИН России по Рязанской области);
  • ул. 12-я Линия, д. 1 г (Рязанский технологический колледж);
  • ул. Островского, д. 126 (Военный комиссариат по Рязанской области);
  • ул. Новоселов, д. 15 корп. 1, д. 15, д. 17, д. 19 корп. 1, д. 19, д. 18, д. 20, д. 22, д. 24, д. 18а, д. 20а, д. 22а
  • ул. Промышленная, д. 34 (ТЦ «Сити»);
  • ул. Сельских Строителей, д. 1 В стр. 1 (супермаркет «Дикси»);
  • ул. Советской Армии, д. 15а (школа № 62).