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Минобороны: ВСУ потеряли более 630 человек за сутки

ВСУ потеряли более 630 человек за сутки. Об этом сообщает Минобороны.

В ведомстве рассказали, что за сутки на купянском направлении российские военные нанесли удары по скоплениям ВСУ, также отразили атаки на кранолиманском направлении, украинские потери там составили до 65 человек.

На донецком направлении ВС РФ отразили 6 украинских атак, ВСУ потеряли до 300 человек. На запорожском направлении отразили 6 атак в районах Работино и Вербового.

За сутки российское ПВО в районе Тягинки в Херсонской области сбило украинский Ми-8, в районе Пересадовки в Николаевской области — МиГ-29.