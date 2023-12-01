Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 1-2 декабря

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В клубе Deep выступит культовый музыкальный коллектив из Санкт-Петербурга «Танцы минус», которым руководит талантливый музыкант и художественный деятель Вячеслав Петкун.

Во дворце спорта «Олимпийский» пройдет концерт Сергея Лазарева. Выпускник школы-студии МХАТ, выходец из «Непосед» и экс-участник группы Smash! Сергей Лазарев давно завоевал настоящую любовь и популярность зрителей.

В кафе-клубе «Старый парк» рязанцы смогут услышать сольный акустический сет от Майи Котовской, она же Канцлер Ги, а в рязанском дворце молодежи пройдет концерт Франсуа Модеме «По зову сердца».

В КДЦ «Октябрь» пройдет фестиваль азиатской культуры ToFu Fest, а в ТРЦ «М5 Молл» открывается выставка редких и необычных представителей саванн и тропиков «Вторжение пауков».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».