ФСБ: задержан агент украинских спецслужб, который с помощью беспилотников атаковал военный аэродром в Дягилеве

Задержан агент украинских спецслужб, который в июле с помощью беспилотников атаковал военный аэродром «Дягилево» в Рязани. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Отмечается, что в ноябре он же подорвал железную дорогу в Рязани, из-за чего сошли 19 вагонов, а опрокинулись 15.

По данным ведомства, мужчина, у которого есть гражданство России и Италии, был завербован еще в феврале 2023 в Стамбуле, а диверсионную подготовку приходил в Екабпилсе при непосредственном участии латвийских спецслужб.