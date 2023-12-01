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А что в кино? «Теща», «Баба Мороз и тайна Нового года» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

А что в кино? «Теща», «Баба Мороз и тайна Нового года» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Российская комедия «Теща» — история обычной семьи, где теща Ольга Николаевна — волевая женщина и начальница ЖКХ. Она хозяйка дома и на работе, полностью контролирует мужа и оберегает дочь. Единственный, кто не вписывается в ее счастливую картину мира, — это зять Виктор. Однажды шквал взаимных претензий становится так велик, что прямо на семейном празднике ситуация выходит из-под контроля. В ролях: Лариса Гузеева, Гарик Харламов, Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырев и другие.

Оказывается, у Деда Мороза есть жена, и она исполняет желания взрослых. Но те перестали верить в чудеса, и волшебница превратилась в обычную домохозяйку. Однако в этом году все изменится. Историю жены Деда Мороза смотрите в комедии «Баба Мороз и тайна Нового года». В ролях: Юлия Александрова, Татьяна Орлова, Иван Стебунов, Максим Лагашкин, Полина Айнутдинова и другие.

Мелодрама «Нина» совместного производства России и Грузии рассказывает о том, как круто может измениться жизнь после одного звонка из прошлого. В ролях: Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Кирилл Кяро и Андро Чичинадзе.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».