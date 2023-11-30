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В рязанской ОКБ дали советы, как снизить риски получения травм зимой

Ушибы, растяжения, переломы часто происходят зимой, самые серьезные из них требуют лечения в стационаре. Такие пациенты попадают в отделение травматологии ОКБ, здесь оказывают плановую и экстренную помощь пострадавшим. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Что делать, чтобы снизить риски травм, рассказал заведующий отделением травматологии ОКБ Анатолий Тюрчин.

  1. Носить зимой только удобную обувь. Толстая рифленая подошва и плотная посадка по ноге помогут удержаться на ногах.
  2. Передвигаться в городе не спеша, избегая резких движений и постоянно смотреть себе под ноги. Держать руки в карманах в гололед опасно, это может утяжелить последствия падения.
  3. Помнить об опасности ступенек. Их обледеневшая поверхность — частая причина падений. Спускаться лучше боком, держась за перила.
  4. Особое внимание — пожилым родственникам. Когда под ногами скользко, нужно сделать так, чтобы у бабушки или дедушки не было потребности выходить из дома.
  5. Аккуратно подходить к активному отдыху. Проверить все крепления на лыжах, коньках и сноубордах, позаботиться о наколенниках, налокотниках, защите для позвоночника, шлемах.
  6. Оставить машину дома. Отправиться на работу пешком во время гололеда — мудрое решение. Заносы и плохая управляемость автомобилем добавляют риска водителям.

И главное — если травма все-таки получена, необходима консультация специалиста. Нельзя заниматься самолечением.