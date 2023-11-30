В Рязанской области полицейские задержали женщину за кражу денег у сестры

В Рязанской области полицейские задержали женщину за кражу 28 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратилась жительница Михайлова и сообщила, что из квартиры пропали деньги.

Оперативники уголовного розыска подробно расспросили потерпевшую и узнали, что за последние дни посторонние жилище не навещали, только заходила младшая сестра с приятелем. В квартире устроили застолье с распитием спиртного.

Сотрудники полиции предположили, что к хищению может быть причастна родственница пострадавшей или ее приятель.

Полицейские опросили домочадцев и узнали, что младшая сестра заходила к родственнице на следующее утро после застолья. Хозяйка дома еще спала и ей открыла племянница.

Злоумышленницу задержали.

Возбуждено уголовное дело. Рязанке грозит лишение свободы на срок до 5 лет.