В Рязанской области полицейские задержали женщину за кражу денег у сестры

В Рязанской области полицейские задержали женщину за кражу 28 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
В полицию обратилась жительница Михайлова и сообщила, что из квартиры пропали деньги.
Оперативники уголовного розыска подробно расспросили потерпевшую и узнали, что за последние дни посторонние жилище не навещали, только заходила младшая сестра с приятелем. В квартире устроили застолье с распитием спиртного.
Сотрудники полиции предположили, что к хищению может быть причастна родственница пострадавшей или ее приятель.
Полицейские опросили домочадцев и узнали, что младшая сестра заходила к родственнице на следующее утро после застолья. Хозяйка дома еще спала и ей открыла племянница.
Злоумышленницу задержали.
Возбуждено уголовное дело. Рязанке грозит лишение свободы на срок до 5 лет.