В Рязанской области на 4,6% снизилось число инфицированных ВИЧ

В Рязанской области на 4,6% снизилось число инфицированных ВИЧ. Об этом пишет TOP24 News со ссылкой на представителей регионального Роспотребнадзора.

Отмечается, что основным каналом распространения ВИЧ-инфекции остаются незащищенные половые контакты среди рязанцев в возрасте от 29 до 49 лет.

По словам руководителя регионального Роспотребнадзора Ларисы Сараевой, сейчас в Рязанской области ведется активная работа по профилактике заболевания. Беседы проходят в стоматологических клиниках, парикмахерских, что помогает снижать риск новых заболеваний.