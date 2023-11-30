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В Рязани будут судить 44-летнего мужчину за покушение на убийство ребенка

Рязанца будут судить по обвинению в покушении на убийство ребенка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В декабре 2022 года пьяный 44-летний мужчина совершил покушение на убийство 5-летней дочери своей знакомой. Преступление не удалось довести до конца ввиду того, что мать девочки и соседи не дали этого сделать.

«Несмотря на непризнательную позицию обвиняемого, в результате проведенного комплекса следственных действий мужчина был полностью изобличен в совершении инкриминируемого ему преступления, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщила пресс-служба.

В результате в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.