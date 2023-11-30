В Калужской области похитили второклассницу и требуют выкуп 1,5 млн рублей

В Калужской области похитили второклассницу. Неизвестные требуют за нее полтора миллиона рублей в криптовалюте. Об этом пишет Baza.

8-летняя Злата возвращалась домой после уроков в Козельске. Около трех часов дня школьный автобус привез ее на остановку, девочка пошла пешком вместе с одноклассниками. По дороге ребята разошлись, до дома оставалось буквально 700 метров.

Через сорок минут забеспокоилась мама — позвонила, но телефон девочки уже был выключен. Домой она так и не пришла, начались поиски.

Неизвестные под ником «Рыжик» написали ей в Telegram: девочка у них, вернут в целости и сохранности, если получат 1,5 миллиона в крипте на указанный счет.

Похитители требовали не обращаться в полицию, но мама Златы не стала им платить и написала заявление.

Девочку ищут, возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека»