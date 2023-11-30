В Госдуме заявили, что в 2029 году в России могут исчезнуть ИП

В 2029 году закончится эксперимент по налогообложению для самозанятых, такая форма ведения бизнеса как ИП (индивидуальный предприниматель) может быть ликвидирована. Об этом в беседе с URA.RU заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«Это будет очень важная дата для налогоплательщиков, которые занимаются сегодня малым и микробизнесом. Я считаю, то, что индивидуальный предприниматель, — морально устаревшая форма налогообложения и ведения бизнеса. Возможно, после подведения итогов по эксперименту, ее не станет. Она была актуальна в 1990-е годы», — сказал Кирьянов.

По его словам, индивидуальные предприниматели должны будут выбрать другую форму налогообложения.

«Будут самозанятые, которые не планируют развивать бизнес и масштабировать его, то есть работают на себя. Если самозанятый будет расти в доходах и поймет, что его деятельность может быть более прибыльной, он может вступать в ряды бизнесменов и выступать как руководитель или учредитель юридического лица», — отметил депутат.

Напомним, ставки налога для самозанятых сейчас — 4% с физлиц, 6% — с юрлиц и ИП.

ПАО, АО, ООО и другие должны платить 20% от дохода.