Росстат с 1 декабря по-новому будет отслеживать численность пенсионеров и назначение выплат

Росстат с 1 декабря введет новые формы отслеживания численности пенсионеров и назначенных им выплат, пишет РБК со ссылкой на приказ ведомства.

Согласно документу, всего планируется ввести три формы федерального статистического наблюдения.

№ 94 краткая — отражает данные о численности пенсионеров.

№ 94 Н — содержит сведения о численности неработающих пенсионеров.

№ 94 Р — содержит данные о численности работающих пенсионеров и суммах назначенного им пенсионного обеспечения, а также о среднемесячной зарплате или ином доходе.